Al ingresar reconoces estar de acuerdo con el Aviso de Privacidad
Autenticando...
FOTOS | Thalía aclaró malentendido con Shakira por WhatsApp.
La cantante contó cómo arregló el lío en el que una usuaria de TikTok la metió.
Thalía.
Thalía.
Thalía.
Thalía.
Thalía.
Thalía.
Thalía.
Thalía.
Shakira.
Thalía.
Thalía.
Thalía.
Thalía.
Thalía.
Thalía.
Shakira.
Thalía.
Thalía.
Thalía.
Shakira.
Thalía.
Thalía.
Thalía.
Thalía.
Thalía.
Thalía.
Thalía.
Thalía.
Shakira.
Thalía.
Thalía.
Thalía.
Thalía.
Thalía.
Thalía.
Shakira.
Thalía.
Thalía.
Thalía.
Shakira.