  • Cerrar Sesión
uno nuevo
logo prueba vla
Sorry, your browser does not support inline SVG.
En Vivo

Autenticando...

FOTOS | Thalía aclaró malentendido con Shakira por WhatsApp.

La cantante contó cómo arregló el lío en el que una usuaria de TikTok la metió.

Por: TV Azteca

Thalía.

Thalía.

Thalía.

Thalía.

Thalía.

Thalía.

Thalía.

Thalía.

Shakira bailando.jpg
Shakira cabello de lado.jpg
Thalía.

Thalía.

Thalía.

Thalía.

Shakira pelo suelto.jpg
Thalía.

Thalía.

Shakira con gorro (2).jpg
Thalía.

Thalía.

Shakira.

Shakira.

Thalía.

Thalía.

Shakira cabello amarrado.jpg
Shakira selfie.jpg
Thalía.

Thalía.

Shakira beso.jpg
Thalía.

Thalía.

Shakira con gorro.jpg
Thalía.

Thalía.

Thalía.

Thalía.

Shakira en el mar.jpg
Shakira feliz.jpg
Thalía.

Thalía.

Shakira.

Shakira.

Thalía.

Thalía.

Thalía.

Thalía.

Thalía.

Thalía.

Shakira.

Shakira.

/
Thalía.

Thalía.

Thalía.

Thalía.

Thalía.

Thalía.

Thalía.

Thalía.

Shakira bailando.jpg
Shakira cabello de lado.jpg
Thalía.

Thalía.

Thalía.

Thalía.

Shakira pelo suelto.jpg
Thalía.

Thalía.

Shakira con gorro (2).jpg
Thalía.

Thalía.

Shakira.

Shakira.

Thalía.

Thalía.

Shakira cabello amarrado.jpg
Shakira selfie.jpg
Thalía.

Thalía.

Shakira beso.jpg
Thalía.

Thalía.

Shakira con gorro.jpg
Thalía.

Thalía.

Thalía.

Thalía.

Shakira en el mar.jpg
Shakira feliz.jpg
Thalía.

Thalía.

Shakira.

Shakira.

Thalía.

Thalía.

Thalía.

Thalía.

Thalía.

Thalía.

Shakira.

Shakira.

Thalía.
Thalía.
Thalía.
Thalía.
Shakira bailando.jpg
Shakira cabello de lado.jpg
Thalía.
Thalía.
Shakira pelo suelto.jpg
Thalía.
Shakira con gorro (2).jpg
Thalía.
Shakira.
Thalía.
Shakira cabello amarrado.jpg
Shakira selfie.jpg
Thalía.
Shakira beso.jpg
Thalía.
Shakira con gorro.jpg
Thalía.
Thalía.
Shakira en el mar.jpg
Shakira feliz.jpg
Thalía.
Shakira.
Thalía.
Thalía.
Thalía.
Shakira.
Tags relacionados
Venga la Alegría

Contenido relacionado