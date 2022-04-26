Silvia pidió ayuda a Rocío Sánchez Azuara por la situación laboral en la que se encuentran sus hijas, Lupita y Alejandra.

Las dos hermanas trabajan en un club nocturno y su madre teme por su vida. Durante el programa, las dos hermanas dijeron en repetidas ocasiones que su elección al trabajar en ese lugar fue una enseñanza que dejó su madre.

Al final del programa, Silvia y sus dos hijas pudieron unirse en un abrazo lleno de cariño y de lágrimas. Pero eso no fue todo lo que sucedió.

El programa se fue a tiempo extra y Silvia, Alejandra y Lupita siguieron tratando sus diferencias. Rocío Sánchez Azuara cuestionó a todos en el panel del programa y fue con una muy sencilla frase: "Respeto a los oficios ajenos". Las dos hermanas se unieron para mencionar que su madre llega a ser muy intrusiva en la vida de cada una de ellas. Incluso el esposo de Alejandra mencionó que ha tenido diferencias con su suegra.

Nuestros especialistas del día también aprovecharon para nombrar una serie de posibles razones detrás de los conflictos que hay entre Silvia, Lupita y Alejandra. Además, pudieron dar las maneras en las que Lupita y Alejandra puedan denunciar cualquier tipo de mal acto que vean en su lugar de trabajo.

Eric, esposo de Alejandra, también aprovechó el tiempo extra para decirle a Silvia, su suegra, todo lo que a él le molestaba de su relación entre los dos y con su esposa. Ellos pudieron encontrar un punto para mediar sus diferencias de una manera pacífica.

Silvia, Lupita y Alejandra nuevamente se abrazaron para dejar abierta la posibilidad de que la paz y la armonía regrese a su familia y la interacción entre todos ellos sea pacífica y libre de problemas.

El foro de "Acércate a Rocío" se convirtió en un lugar seguro para que Silvia y su familia pudieran tratar sus diferencias y tal vez encontrar un fin a las discusiones o la manera en la que puedan afrontar lo que sucede entre ellos.