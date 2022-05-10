¿Timbiriche tendrá una serie biográfica? Esto dijo Erik Rubín.
Erik Rubín reveló los detalles sobre la celebración por los 40 años de Timbiriche, quienes también trabajan en la elaboración de una serie.
Fue en 1982 cuando un grupo infantil conformado por siete niños se convertió en un completo fenómeno musical que ha acompañado a decenas de generaciones. A 40 años de su formación, Erik Rubín confirma que los integrantes originales de Timbiriche tienen la intención de celebrar por todo lo alto este aniversario.
40 años, ya estamos en un muy buen momento todos, gracias a Dios sanos, entonces con ganas de hacer algo de festejar, yo creo que ya nos va a tocar celebrar hasta los 43 o 45, porque estamos planeando algo que toma planificación, entonces en eso estamos
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Erik Rubín reveló detalles de la serie de Timbiriche
El cantante habló sobre la producción de la serie biográfica de Timbiriche y al mismo tiempo reveló si ha tenido contacto con Sasha Sokol.
Sí la queremos hacer y bueno, como te imaginaras es algo complejo, pero precisamente estamos aterrizando cuál va a ser la mejor manera para hacerla
Con Sasha, estoy en un chat con ella, tengo contacto con ella, directamente no he hablado con ella, pero hemos estado ahí en contacto y sabe que estoy ahí presente para ella, en lo que necesite y que la apoyó en todo
En otros temas, Erik se encuentra más que contento con el éxito de Cumbia Machine Tour, donde ha hecho una excelente mancuerna con Víctor García.
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Ya se puede ver mi progreso, la verdad es que el Vic es un gran maestro, me divierto mucho con él, es alguien que le tengo mucho cariño y sin duda, ha venido a sumarle mucho a proyecto como cada uno de los compañeros y eso, echarse un bailongo y que la gente conecta con esto, un proyecto muy divertido, muy gozoso, los estoy invitando a catar, estamos a nada de cerrarlo. Estamos cerrando la gira por Estados Unidos, viene ahorita la Feria de Santa Rita, viene Veracruz