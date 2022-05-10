¿Timbiriche tendrá una serie biográfica? Esto dijo Erik Rubín.

Fue en 1982 cuando un grupo infantil conformado por siete niños se convertió en un completo fenómeno musical que ha acompañado a decenas de generaciones. A 40 años de su formación, Erik Rubín confirma que los integrantes originales de Timbiriche tienen la intención de celebrar por todo lo alto este aniversario.

40 años, ya estamos en un muy buen momento todos, gracias a Dios sanos, entonces con ganas de hacer algo de festejar, yo creo que ya nos va a tocar celebrar hasta los 43 o 45, porque estamos planeando algo que toma planificación, entonces en eso estamos

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Erik Rubín reveló detalles de la serie de Timbiriche

El cantante habló sobre la producción de la serie biográfica de Timbiriche y al mismo tiempo reveló si ha tenido contacto con Sasha Sokol.

Sí la queremos hacer y bueno, como te imaginaras es algo complejo, pero precisamente estamos aterrizando cuál va a ser la mejor manera para hacerla

Con Sasha, estoy en un chat con ella, tengo contacto con ella, directamente no he hablado con ella, pero hemos estado ahí en contacto y sabe que estoy ahí presente para ella, en lo que necesite y que la apoyó en todo

En otros temas, Erik se encuentra más que contento con el éxito de Cumbia Machine Tour, donde ha hecho una excelente mancuerna con Víctor García.

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