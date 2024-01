Silvia Pinal delicada de salud... ¡Tina Galindo era su albacea!

Después de que se diera a conocer el sensible fallecimiento de Tina Galindo, ahora se informa que Silvia Pinal se encuentra muy delicada de salud, tras padecer influenza y estar varios días en el hospital en diciembre pasado.

De acuerdo a medios nacionales, la primera actriz se encuentra en cama todo el tiempo y no puede valerse por sí misma desde que dejó el hospital. También se dice que por la falta de movimiento está sufriendo de llagas en la piel.

Amanecimos con la triste noticia del fallecimiento de Tina Galindo

¿Cuál es el estado de salud de la actriz Silvia Pinal?

Recordemos que Tina Galindo era albacea de Silvia Pinal, por lo que durante el funeral se le cuestionó a María Elena Galindo, hermana de la fallecida productora, sobre estos temas. Ella explicó que la actriz está delicada de salud, por lo que no quiere ser quien le informe de la muerte de Tina.

“No le he avisado porque ella está muy delicada y no me gusta que la expongan. Ellas se querían muchísimo, Tina era la albacea de Doña Silvia, yo sé que a Silvia no le puedo decir ahorita, a lo mejor se lo comentan, pero ya es otra cosa”, explicó María Elena Galindo.

Cabe mencionar que, hasta este momento, ningún miembro de la familia Pinal ha dado declaraciones al respecto, ni de la muerte de Tina Galindo, la salud de la actriz, ni de la situación legal del testamento.