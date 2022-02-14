¿Quieres ganar un pase doble para ver a Momoland en la Gran Final de Todos a Bailar?

¿Eres fan de Momoland? No te pierdas esta oportunidad, ya que puedes ser parte de la Gran Final de Todos a Bailar y así ver en vivo y a todo color a la banda de k-pop.

Luego de semanas de intensa competencia, las familias apuntan al gran premio de medio millón de pesos, por lo que entregarán todo el próximo sábado 19 de febrero para obtener el primer lugar.

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Como todo reality show de esta calidad, merece un cierre con broche de oro, por lo que TV Azteca tiene preparada una gran sorpresa para nuestros fieles seguidores. Se trata de la presentación en vivo del grupo de k-pop, Momoland, que en la actualidad es uno de los más importantes

¿Cómo ganar un pase doble para ver a Momoland en la Gran Final de Todos a Bailar?

Cabe mencionar que podrán participar todas aquellas personas físicas, hombres y mujeres mayores de edad (18 años) de la República Mexicana que hayan leído y aceptado las presentes Bases y Condiciones de esta dinámica.

La dinámica está vigente desde el sábado 12 de febrero de 2022, hasta el miércoles 16 de febrero a las 7:00 p.m., horario de la CDMX.

Los participantes deben seguir las cuentas de Azteca UNO en Facebook, Twitter, Instagram y TikTok.

A partir de que se anuncie la dinámica, el sábado 12 de febrero de 2022 (horario CDMX) y hasta el miércoles 16 de febrero a las 7:00 p.m. (horario CDMX), los usuarios que deseen asistir al show, deberán ingresar a la cuenta de TikTok oficial de Azteca UNO y hacer un dúo (de la coreografía Yummi Yummi Love) con cualquiera de los tres finalistas haciendo el #YYLChallenge. Deben incluir en su descripción de video los hashtags #Momoland y #TodosABailar.

El día 17 de febrero los 5 ganadores serán contactados por medio de mensaje directo en su cuenta de TikTok y tendrán 2 horas para responder al mismo, de lo contrario se contactará al siguiente posible ganador.

Los ganadores de la dinámica serán dados a conocer en la cuenta oficial de Facebook de Azteca UNO, a más tardar el día viernes 18 de febrero de 2022, por lo que serán acreedores a un pase doble para asistir a la Gran Final de Todos a Bailar y ver en vivo a Momoland. ¿Estás listo? ¡Qué esperas!

¿A qué hora, cuándo y dónde ver la Gran Final de Todos a Bailar?

Será el próximo sábado 19 de febrero a las 8:00 p.m. a través de la señal de Azteca UNO y nuestro sitio oficial cuando seas parte del final de la primera temporada de Todos a Bailar.

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