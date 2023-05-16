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FOTOS | ¿Shakira se convirtió en una obsesión para Tom Cruise? ¡Eso dicen!

Una persona cercana al acto de Hollywood reveló que Shakira se ha convertido en el objetivo principal de Tom Cruise. Te contamos los detalles en las fotos.

Por: Maribel Velázquez

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