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FOTOS | Esta es la razón por la que Tom Holland se retira de la actuación.

El actor que le dio vida a Spider-Man, anuncia que se retira de la actuación... ¡Al parecer por culpa de su última serie! Te contamos los detalles en fotos.

Por: Ana Patricia Pérez

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Tom Holland y su perro.jpg
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Tom Holland conferencia de prensa (5).jpg
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Tom Holland conferencia de prensa (2).jpg
Tom Holland cine 1.jpg
Tom Holland Bar.jpg
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