Tus decisiones son las que definen tu futuro. | Extra Time

Yair vino al programa para pedir ayuda a Rocío Sánchez Azuara y a su panel de expertos. Él llegó para explicar todas las mentiras que Aris, su ex-pareja, le ha dicho durante todo el tiempo de su relación y ahora que tienen dos pequeños.

Aris pudo entrar al foro para dar sus argumentos y decir que todo lo que hace y dice Yair es para hacerla quedar mal y que todas son puras mentiras. Además, ella aseguró que lo más importante para ella son sus hijos y hará lo que tenga que hacer para poder quedarse con la custodia y alejarlos de Yair.

María, madre de Yair y Anaís, tía de Aris, también tuvieron una oportunidad para poder decir lo que han podido ver de cada uno de ellos. Anaís fue la primera que tuvo la palabra y dijo con mucha seguridad que Yair solamente quiere dañar la reputación de Aris y alejar a los niños de ella con puras mentiras. María pudo hablar después y ella comentó que Aris es una mala persona y no es lo que dice ser con los niños, defendiendo a Yair en todo momento de su intervención.

Después, Yair confrontó a Aris por la nueva relación que tiene con un ex-convicto y aseguró que Anaís, su tía, le dijo que ella era víctima de violencia con su nueva pareja. Aris negó todo y nuevamente dijo que eran mentiras de Yair. También tuvieron que enfrentarse porque cada vez que ella ve a sus hijos, Yair se tiene que hacer responsable de los gastos y no está seguro de que sí sean para ellos.

Al finalizar el programa, el Extra Time trató de encontrar un poco de voluntad en las dos partes para poder llegar a un acuerdo. Tanto Yair como Aris mostraron una resistencia clara para llegar a un acuerdo con su ex-pareja, ya que los dos quieren quedarse con la custodia y guardia de sus hijos.

Resultó ser que Aris puede dejar a su nueva pareja en el momento en que ella lo desee y más si es para que el juez pueda ver que con ella hay un espacio seguro para sus hijos. Yair está seguro de que puede ganar un posible pleito en la corte y también está muy seguro de sí cuando dice que los dos niños son lo más importante para él.

La única conclusión que pudo encontrar este caso fue que ambos están listos para lo que conlleve un pleito legal para poder obtener la custodia total de sus hijos.