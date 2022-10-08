TV Azteca arrasa en las nominaciones de los Premios PRODU.

Los Premios PRODU son los únicos en la industria que premian y reconocen a las mejores producciones latinas y en español, por eso, en TV Azteca nos sentimos orgullosos de que siete de nuestros productos estén nominados.

PRODU es el punto de encuentro de la industria del espectáculo y el entretenimiento, en donde convergen las empresas más destacadas y sus líderes, por ello, el próximo 9 y 10 de noviembre se llevará a cabo la sexta edición de los Premios PRODU que contará con 84 finalistas, entre los que destacan siete producciones de TV Azteca.

Con su plataforma digital brinda una evaluación objetiva en la que incluyen un jurado compuesto por 500 profesionales de la industria audiovisual entre los que destacan directores, productores, creativos, programadores, asesores, distribuidores, entre otros.

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¿Cuáles son las producciones de TV Azteca nominadas? Las producciones de TV Azteca que están nominadas son:



“ La Academia ” en la categoría de Mejor Contenido de Realidad de Talento Original Latino.

” en la categoría de “ Extranormal ” en Mejor Programa Seriado no Guionado Policial.

” en “ Lo que la gente cuenta”, “Un día para vivir” y “Rutas de la vida ” dentro de Mejor Unitario.

” dentro de “ Ahora más noticias + ” en la categoría Mejor Programa Noticiero.

” en la categoría “Survivor México” en Mejor Contenido de Realidad de Competencia Extranjero Adaptado.

La información fue confirmada a través de la cuenta de Twitter de TV Azteca con el siguiente mensaje: “¡Estamos nominados! Celebramos a todas nuestras producciones rumbo a la entrega de los Premios PRODU, gracias a ti una vez más demostramos que somos imparables”.