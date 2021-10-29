JALISCO LLEGA MÁS FUERTE AL TERCER INFORME DE GOBIERNO.

Carreteras...

* 11,446 millones de pesos de inversión de 2019 a 2021 para la construcción, reconstrucción, conservación periódica, conservación rutinaria y puentes del Plan Carretera 2019-2024.

* Hace 3 años, el 80 % de la red carretera estatal se encontraba en muy malas y pésimas condiciones.

* 3,500 km de los 4,421 km de la red carretera estatal.

* Actualmente, 75 % de la red carretera ya está en condiciones óptimas: 3,315 km de carreteras estatales reconstruidas.

* Continuamos trabajando en la construcción de 258.56 km de carreteras nuevas, como la carretera Autlán - Villa Purificación - Chamela, la más prometida de los últimos 100 años y de la cual en agosto logramos unir por primera vez sus dos extremos.

* 298.01 millones de pesos de inversión en la construcción, rehabilitación y mantenimiento de los puentes de Jalisco, un componente fundamental del Plan Carretero.

* Algunos ejemplos de carreteras, son:

- Talpa - Llano Grande - Tomatlán, longitud de 117 km, concluye este año.

- Chiquilistlán - Tapalpa, longitud de 7.5 km, concluido.

- Colotlán - Aguascalientes (Vía el Carrizal), longitud de 43.56 km, avance se encuentra en un 60%.

- Autlán de Navarro - Villa Purificación, longitud de 38.80 km, avance 60%.

- Carretera 711, Bolaños - Huejuquilla el Alto, longitud de 130.59 km, se encuentra en construcción en su tramo Huejuquilla el Alto - Tenzompa con un avance del 70%.