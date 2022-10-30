Red carretera de Jalisco, 4to Informe de Gobierno.

En Jalisco circulan anualmente por las carreteras 62 millones de personas. Es así que es indispensable que estas se encuentren en óptimas condiciones, por lo que a través del “Programa Reconstruimos Carreteras de Jalisco” se han invertido, de 2019 a 2022, $14,666 millones de pesos.

La red carretera estatal cuenta con 4,421 km., de los cuales 3,645 km. ya se encuentran en óptimas condiciones, que representan el 82% de las carreteras. Es importante mencionar que la presente administración recibió en pésimas condiciones el 80% de estas.

Por otra parte, esta administración se comprometió a construir 258 km. Al día de hoy se han construido 169.16 km. (65.5%).

Hoy están terminadas y funcionando 4 carreteras:

1. La carretera Talpa – Llano Grande – Tomatlán consta de 117 km. traduciéndose en un ahorro de 3 horas de traslado y ya no tener que transitar por caminos de terracería. El promedio de tránsito diario es de 500 vehículos.

2. La carretera Autlán de Navarro – Villa Purificación consta de 38.8 km. con un ahorro de translado de 1 hora 15 minutos, contribuyendo a la conectividad de la sierra con la costa. Es importante mencionar que se sigue trabajando en la estabilización de taludes. El promedio de tránsito diario es de 1200 vehículos. Se considera una carretera simbólica ya que su construcción se había prometido desde hace 100 años.

3. La carretera Colotlán- Aguascalientes consta de 37.16 km., de los cuales se han concluido 26.6 km. que representan el 70% y en proceso de construcción 10.5 km. El tiempo de ahorro de traslado será de hasta 2 horas y el promedio de tránsito diario será de 500 vehículos aproximadamente.

4. La carretera 711 Bolaños – Tenzompa – Huejuquilla el Alto al norte del estado consta de 68.68 km., de los cuales 57.34 km. están concluidos (43%), y en proceso de construcción 14.34 km. El tiempo de ahorro de traslado será de hasta 1 hora y el promedio de tránsito diario será de 500 vehículos.

En cuanto a la reconstrucción y conservación de las carreteras de Jalisco, en 2022, se ha trabajado en 48 tramos carreteros. Asimismo, se han reconstruido o dado mantenimiento a 30 puentes vehiculares y 13 puentes están en proceso de obra, con una inversión de $587.72 millones de pesos.

Debido a los daños causados por el huracán Nora (agosto 2022) se destinaron $187.7 millones de pesos para:

• La reconstrucción y modernización del puente vehicular sobre el Río Cuale, así como la reconstrucción de vialidad con pavimento de concreto en la calle Paseo de la Rivera, ambos en el municipio de Puerto Vallarta que es una de las vías principales.

• La reparación de un socavón en la carretera 428 en el tramo Ciudad Guzmán – El Grullo.

• La reconstrucción del puente vehicular Jalolco, Ameca.

• La reconstrucción del puente vehicular El Rodeo, Atenguillo.

• La construcción del puente peatonal Las Cebollas, Atenguillo.

• La reconstrucción del puente peatonal sobre la Ruta del Peregrino en la localidad de San Rafael Mascota.

• La reconstrucción del puente peatonal Venustiano Carranza, Santa María delo Oro.