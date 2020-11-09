Beto Cuevas y Los Socios del Ritmo interpretan ‘La Cumbia del Encierro’, un tema con causa.

Beto Cuevas y Los Socios del Ritmo han logrado crear en este encierro momentos de felicidad con el ritmo y sabor de La Cumbia del Encierro, una canción con intención social.

La Cumbia del Encierro nace como un tema que busca regalar alegría a toda la población, principalmente a los adultos mayores, que son uno de los sectores de la población más afectados por la actual pandemia.

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Con la unión del talento de Beto Cuevas y Los Socios del Ritmo, este tema ya es una realidad gracias a Fundación Azteca y la invitación del cantante chileno.

El tema fue creado por Marujita, una señora de Chile de 88 años que se aventuró a escribir y cantar una canción que lograra contarle al mundo acerca de sus emociones e incertidumbres en medio de este encierro.

El tema resultó de tal nivel emocional que Beto Cuevas decidió producir La Cumbia del Encierro con el toque de alegría y sabor que le imprimió la participación de uno de los grupos de cumbia más importantes: Los Socios del Ritmo.

Ahora, La Cumbia del Encierro es una realidad y Fundación Azteca ha hecho de ella un himno de esperanza al sumar esfuerzos con TV Azteca y Azteca Social, para generar conciencia del valor de los adultos mayores y la importancia de cuidarlos y llevarles momentos de felicidad.

Es por ello que Fundación Azteca, Azteca Social y actores del sector privado apoyarán con donativos en especie a instituciones y organizaciones de la sociedad civil de todo el país que atienden a este importante sector de la población.

Para tal acción, se invita a la gente a escuchar La Cumbia del Encierro en las plataformas digitales y enviar videos o fotos apapachando a sus abuelitos con el hashtag #CumbiaDelEncierro; al finalizar la campaña, se hará un videoclip con el tema musical, las fotos y videos recibidos.

Hoy más que nunca debemos proteger y hacer felices a los abuelitos en momentos de incertidumbre. Escucha La Cumbia del Encierro y apóyalos.

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