Del mar hasta el cielo, así conocimos Mazatlán con Kristal.

Llegó la hora de despedirnos de Mazatlán y de su esplendor, pero para que no fuera un episodio triste, Kristal Silva nos llevó a conocer esos sitios que lo hacen un lugar especial. Comenzamos por un paseo por el acuario que alberga a cientos de especies marinas, donde tuvimos la oportunidad de convivir con los pingüinos juguetones que te reciben para tener una experiencia única con la naturaleza y entender su valor.

Después, fuimos a dar un paseo por el parque central, todo un auténtico pulmón de 40 hectáreas de árboles y hasta un lago donde puedes dar un paseo en bicicleta, mientras te relajas recibiendo la brisa marina. ¿Y qué mejor manera de contemplar lo magnífico de Mazatlán que viéndolo a más de 150 metros de altura? Así lo disfrutamos con Kristal en el enorme mirador donde vimos cómo el mar se pierde con el cielo en un paisaje majestuoso lleno de color.

Y hablando de cielo, imagínate probar un bocado de una nube y descubrir que sabe a coco. Pues así son los famosos suaves, malvaviscos con más de 70 años de historia, cuya fábrica fuimos a visitar para conocer todos los secretos, su preparación, y el sabor que ha conquistado a los sinaloenses y al mundo.

Pero eso no es todo, porque la gastronomía de la zona tiene muchísimo qué ofrecer, por eso, fuimos a degustar un delicioso pescado a la talla y un aguachile a un ícono de la zona: el Chuchupetos, el favorito de artistas, turistas y personalidades que llegan a la Perla del Pacífico a probar el auténtico sabor local.

Pero lo mejor nos espera para el final, pues cuando cae la noche, Mazatlán brilla más que nunca, con la oferta de bares y antros, donde desfilan los cocteles, la belleza y la fiesta que solo se puede vivir aquí. Así terminamos esta mini serie de cinco episodios, donde conocimos que Mazatlán tiene mucho que ofrecer más allá de su impresionante carnaval, sus playas y calles. Un lugar digno de visitar y tener tu propia aventura.