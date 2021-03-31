Desinfectar nuestra casa, es vital en estos tiempos.

Después de un año conviviendo con el coronavirus, las personas han cambiado diferentes hábitos de vida y también han reforzado la información acerca del cuidado e higiene que se debe tener en nuestro día a día.

El lugar que mas ha tomado relevancia, es nuestro espacio en casa, por eso se recomienda tener mayor cuidado, además utilizar diferentes métodos y productos que ayuden a eliminar virus y bacterias. Mantener este hábito de desinfección garantizará que tu familia disfrute de una casa limpia y segura sin preocupaciones.

La familia de productos desinfectantes FAMILYGUARD, eliminan el 99.9% de los virus y bacterias incluyendo el virus que puede causar COVID-19.

Además de ser un producto muy fácil de usar, FAMILYGUARD se puede conseguir en diferentes establecimientos.

La casa es donde pasamos más tiempo, donde vivimos al máximo cada momento. ¡Haz que cada momento cuente!

