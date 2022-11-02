Educación y escuelas de calidad en Jalisco, 4to informe de Gobierno.

Jalisco fue el primer estado en definir sus necesidades de infraestructura educativa a partir del Censo Educativo, el cual determinó la existencia 7,270 planteles en todo el estado, la mayoría de ellas en situaciones deplorables. Sin embargo, este gobierno sí determinó que tener escuelas dignas es el principio para la educación de calidad, y a la fecha han sido intervenidos de, 2019 al término de 2022, un total de 983 planteles educativos en los 125 municipios con una inversión global de 5,574 millones de pesos (mdp), monto en el cual se incluyen 151 mdp del Fideicomiso para la Infraestructura Educativa anunciado este año. Este fideicomiso tiene programados para este año 1,987 mdp.

Sin embargo, el mandatario, dijo que la intervención de planteles no solo incluye la obra negra, sino también el equipamiento, por ello se han invertido 274 mdp en 2022 y 482 mdp de 2019 a 2022, en la instalación de Aulas Google, beneficiando a 100 mil estudiantes, 1,860 maestros, y 372 directivos con la entrega de capacitación y equipo tecnológico: 14 mil 880 equipos Chromebook y 372 estaciones de carga entregados con el objetivo de fomentar la innovación tecnológica.

Con la entrega del programa Apoyo Escolar, Recrea Educando para la Vida, que incluye de manera gratuita mochilas, útiles escolares, zapatos y uniformes a la medida a todos los estudiantes de educación básica en Jalisco, se logró beneficiar a un millón 100 mil 11 alumnos de 117 municipios. También en un contexto en el que los precios de todo van en ascenso, se entregaron apoyos escolar, generando ahorros para las familias de Jalisco. Se entregaron 1,740 pesos de ahorro para familias por estudiante en preescolar; 2,060 pesos de ahorro para familias por estudiante en primaria, y 2,475 pesos de ahorro para familias por estudiante en secundaria.