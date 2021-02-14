Exatlón: Las mejores FOTOS de la pareja conformada por Pato Araujo y Zudikey Rodríguez.

Este 14 de febrero el amor se respira en el aire, pues por ser día del amor y la amistad recordamos a una de las parejas que ha revolucionado la televisión mexicana. Hablamos nada más y nada menos que de nuestra queridísima pareja de Exatlón México, la velocista y el futbolista, Zudikey Rodríguez y Pato Araujo.

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Esta gran pareja colosal se conoció en la segunda temporada del reality más popular, hay que recordar que estos atletas quedaron completamente flechados desde el primer momento.

Además, este gran amor continuó su curso fuera de las playas de República Dominicana, pues al salir de la competencia los atletas reafirmaron su amor, y así, es como lo demuestran día con día a través de sus redes sociales.

En la cuenta oficial de Zudikey Rodríguez y Pato Araujo, cada uno comparte hermosos momentos que han vivido a lo largo de su amor, de tal manera, que durante esta temporada la exitosa pareja se unió en matrimonio.

Hay que recordar que fue el pasado 16 de febrero, cuando la pareja colosal celebró su aniversario y con una encantadora imagen se hicieron presentes en sus redes sociales, además, en dicha publicación se muestran con atuendos más elegantes.

Que nuestro amor sea para siempre

Sin embargo, una de las demostraciones que más le ha encantado al público, es durante esta temporada ya que cuando uno de los dos hace un punto se acercan para dar un tierno beso, sin dejar atrás que se acompañan en cada turno de la competencia.

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Sin duda alguna, este 14 de febrero se lo llevan estos atletas de Exatlón México, pues han hecho partícipes a sus seguidores de su gran historia de amor.

