La FOTO del reencuentro de tres atletas del equipo de Titanes que enloqueció a los fans de Exatlón.

Conforme pasan las semanas en Exatlón: Titanes vs Héroes, el nivel de competencia se incrementa; sin embargo, cada semana hay una eliminación que cada día se hacen más complicadas por el largo tiempo de convivencia que tienen los atletas.

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El conjunto de los Titanes ha sufrido varias salidas importantes en las últimas semanas, una de ellas fue la de Ana Lago, quien tuvo una salida sumamente polémica al no recibir ayuda de sus compañeros aun teniendo la posibilidad de darle una vida extra a la gimnasta mexicana.

Semanas atrás también salió nuestra querida Pamela Verdirame, siendo uno de los más afectados nuestro querido Heliud Pulido, ya que tenían una relación sentimental; por lo que fue una fuerte baja para uno de los líderes del equipo rojo.

También hace unas semanas abandonó las playas de Exatlón: Titanes vs Héroes, Gloria Murillo, quien formó una importante amistad con Pame y Ana Lago. Además, de ser una de las atletas más queridas por los millones de fans del programa deportivo.

Sin embargo, este fin de semana pudimos ver que las tres talentosas atletas mexicanas se reunieron nuevamente para compartir sus experiencias dentro de Exatlón, así como lo que han hecho desde su salida de la competencia y sus constantes visitas al matutino más famoso de la televisión mexicana, Venga La Alegría.

En la foto, que las tres compartieron en su perfil de Instagram, se les puede ver sumamente tranquilas disfrutando de un fin de semana en una plaza de la Ciudad de México.

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La publicación nos da la oportunidad de verlas con un estilo sumamente diferente al que nos tenían acostumbrados en Exatlón, ya que tiene un estilo casual que hace relucir la belleza que tienen.

