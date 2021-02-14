FOTOS: Te presentamos las mejores amistades dentro de las tierras y playas de Exatlón: Titanes vs Héroes.

Exatlón México es uno de los reality show que desde sus inicios se colocó como uno de los más populares en la televisión mexicana, los diferentes participantes que han estado a lo largo de todas las temporadas han dejado una huella única en los circuitos, en las playas y en la historia de aquellos circuitos.

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Pese a la rivalidad que se muestra en cada competencia, los competidores tanto del equipo rojo como del equipo azul han logrado forjar una gran amistad entre todos.

Por motivo del 14 de febrero, ahora te presentamos algunos de los grandes vínculos que se han formado entre los participantes del Exatlón México.

Ernesto, David y Pascal.

Comenzamos con este trío de apasionados atletas, que han formado una de las amistades más fuertes del programa, ya que han demostrado un gran compañerismo y amistad.

Cuando uno gana, el triunfo es festejado por los tres, razón que le encantó a los televidentes pues se muestran muy unidos.

Aristeo, Mati y Ana.

Otro grupo de amigas es Ana Lago, Mati Álvarez y Aristeo Cázares estos grandes competidores han logrado formar una amistad inigualable misma que se ha transmitido en la pantalla.

Estos tres atletas han sido considerados como Triada del reality, ya que destacan por sus habilidades y destrezas que demuestran en cada uno de los circuitos de las playas de República Dominicana.

Valery y Mati.

Valery Carranza y Mati Álvarez estas dos increíbles atletas han forjado una gran amistad, a pesar de ser de diferentes equipos. Estas dos mujeres tienen una relación único e inigualable.

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Dejando a un lado las rivalidades, todos los participantes han demostrado que son grandes seres humanos que durante toda su estancia en Exatlón México, ya que han conocido a grandes personas durante su trayectoria.

Keno Martell y David Juárez.

Otra de las grandes amistades es la que han formado Keno Martell y David Juárez, quienes estuvieron juntos desde la tercera temporada y desde ese momento se volvieron una pareja de amigos inseparables.