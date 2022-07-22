Gobierno de México reconoce reducción de delitos en Jalisco

El Gobierno de México reconoció que ha bajado la incidencia delictiva en Jalisco. De acuerdo con la información presentada esta mañana por el Secretario de Marina, Rafael Ojeda, se redujeron los robos a transeúntes, el robo a vehículos, el robo a negocio, las extorsiones, el robo a casa habitación y el homicidio doloso.

En el caso del homicidio doloso, Jalisco ocupa el lugar 11 por tasa de 100 mil habitantes y está por debajo de la media nacional que está en 87.53, mientras que Jalisco está en 78.42, de acuerdo con cifras del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

Durante la conferencia de prensa mañanera que encabeza el Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, el Gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, afirmó que según las cifras del Sistema Nacional de Seguridad se corroboró que Jalisco tiene dos años en la incidencia delictiva total por debajo de la media nacional en la tasa por cada 100 mil habitantes. Mientras la tasa promedio nacional en los 6 primeros meses de 2022 fue de 822.1, en Jalisco la tasa es de 751.4.

“No podemos regatear jamás ni al presidente y al gobierno de la república nuestro compromiso para trabajar estos retos de manera coordinada”, afirmó el Gobernador quien reconoció qué hay una agenda de trabajo en conjunto con el gobierno federal, y coordinación en la atención de temas prioritarios, por ejemplo, en el norte del estado.

“Iremos al fondo, daremos con los responsables”, promete Gobernador

Sobre el asesinato de Luz Raquel, el Gobernador afirmó que la investigación sigue su curso y que se informará a la mesa de seguridad federal de los avances, que la medida de protección estaba vigente. “Es un tema que nos duele, nos lastima, vamos a ir al fondo, vamos a dar con los responsables”. Añadió que la familia de la mujer no está sola y el Gobierno le está apoyando en coordinación con el municipio de Zapopan. También agregó que Jalisco está por debajo de la media nacional en feminicidios.

Tanto el gobernador como el Presidente, quien también afirmó que trabaja en conjunto con las autoridades estatales y municipales, desearon pronta recuperación a la periodista Susana Carreño.