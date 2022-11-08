Jalisco tiene rumbo: Gobernador Enrique Alfaro

Destacó temas de infraestructura, obra pública, salud, educación, movilidad, transporte público, agua, desarrollo económico, deuda pública, cultura, deporte, campo, generación de empleos, atracción de inversiones.

Afirmó que en el tiempo que le queda a su administración no aflojará el ritmo de trabajo para cumplir sus compromisos y demostrar que se pueden construir gobiernos que den resultados.



El Gobernador del Estado de Jalisco, Enrique Alfaro Ramírez, asistió este domingo al Congreso del Estado a presentar ante esta soberanía y al pueblo de Jalisco su Cuarto Informe de Gobierno, donde dijo que Jalisco tiene rumbo con los avances y compromisos cumplidos en materia de infraestructura, obra pública, salud, educación, movilidad, transporte público, agua, desarrollo económico, deuda pública, cultura, deporte, campo, generación de empleos, atracción de inversiones y ciencia y tecnología, entre otras áreas, afirmando que Jalisco tiene rumbo, estabilidad económica, gobernanza, y desarrollo en todas las áreas prioritarias de la administración pública.

Afirmó que a pesar de las personas que quieren que le vaya mal a Jalisco, él seguirá trabajando para demostrar con hechos que se pueden construir gobiernos que den resultados por encima de intereses personales o de grupo, y que parte de las resistencias en la entidad son porque se sienten lastimados con los procesos de cambio que dan en la entidad, poniendo a la persona en el centro de todos los proyectos, políticas, acciones y presupuestos del Gobierno.

“El compromiso para todos los jaliscienses es que nos quedan dos años de trabajo, no vamos a aflojar el ritmo, vamos a demostrar con hechos que se puede lograr construir gobiernos que den resultados, eso hemos hecho en casa oportunidad que he tenido, como paso en Tlajomulco, luego en Guadalajara, hemos sabido enfrentar la adversidad, hemos sabido con trabajo ganarnos el respeto de la gente. Por supuesto, que cuando impulsas procesos de cambio como los que estamos viviendo en Jalisco, afecta los intereses y lastima a grupos de poder que pensaban que eran los dueños de Jalisco. Hoy este Estado tiene rumbo, porque hemos actuado con valentía y con responsabilidad y lo voy a hacer hasta el último día de mi gobierno, de corazón gracias a todos, y que viva Jalisco”, dijo el mandatario estatal.

En términos generales, el mandatario jalisciense dijo que, desde que inició este gobierno y a la fecha Jalisco creció la inversión pública 114 por ciento, destinando más de 17 mil mdp en todas las áreas de gobierno, destinando el 79 por ciento de esos recursos al interior del Estado y el resto al AMG. Añadió que Jalisco, el tercer estado con menor nivel en deuda pública Jalisco es la octava entidad con mejor nivel, por debajo de la media nacional, en el indicador de Obligaciones a Corto Plazo y Proveedores y Contratistas sobre Ingresos Totales (OCPyPC/IT).

Sobre el pacto fiscal dijo que este mismo año Jalisco llevará ante la federación llevará propuesta para que se revise el convenio de distribución a fin de que se le otorguen al Estado los recursos que le corresponden.

En relación con la construcción de carreteras, el mandatario dijo que ya fueron rehabilitadas, reconstruidas o intervenidas con mantenimiento periódico el 82 por ciento de ellas, de 2019 a 2022 suma un total de 2,449.2 millones de pesos.

En Educación dijo que se han reconstruido o intervenido 983 escuelas por parte de la SIOP en todo Jalisco y que se han invertido 650 mdp para dotar de mochilas, útiles y uniformes a 1 millón

100 mil estudiantes de educación básica en todas las regiones. También se informó que la Red Jalisco ya fue terminada y beneficia todo Jalisco.

En materia económica, el mandatario afirmó que Jalisco es el segundo lugar en Economía Estable del país de acuerdo con el subíndice del Índice de Competitiva Estatal (IMCO), además de que Jalisco es la tercera entidad con más empleos generados de enero a septiembre de 2022, más de 77 mil 648 nuevas fuentes de ingresos, y que en la entidad se tiene la tasa de desocupación de Jalisco se ha mantenido por debajo de la media nacional.

En Salud detalló que el presupuesto ha crecido un 25 por ciento al pasar de 11 mil 995 mdp en 2018 a 15 mil 38 mdp tan solo atención, mientras que para infraestructura donde destaca la conclusión y certificación de centros de salud, renovación o construcción de nuevos hospitales como el Civil de Oriente, informó que el presupuesto creció 183 por ciento al pasar de 379 mdp en 2018 a mil 67 mdp en 2022.

En Movilidad y Transporte afirmó que de 2020 a la fecha se han invertido 891.96 mdp en la renovación de 370 unidades para un total de 1,531 en los tres años del programa. Está aprobado el presupuesto para alcanzar el 100% de renovación en 2023. Con cumplirá el compromiso de transformar el transporte de la ciudad y todo el Estado. Aquí mencionó los logros para comenzar a realizar a L4 de Mi Tren hasta Tlajomulco, donde se invierten 330 mdp. En este aparte reiteró que no habrá alza en la tarifa del transporte público.

En materia de Medio Ambiente, Enrique Alfaro destacó avances importantes en los programas en pro del medio ambiente como Verificación Responsable que busca disminuir la emisión de contaminantes a la atmosfera, Jalisco Reduce que se encarga del correcto manejo de residuos. Además, en esta área se resaltó que en 2022 se invirtieron 122.35 millones de pesos en acciones de prevención y combate de incendios forestales, logrando que el AMG tuviera una afectación 75% menor respecto a 2021.

Los avances culturales, deportivos también fueron resaltados post pandemia con la reactivación de exposiciones, actividades artísticas, competencias deportivas en el caso de los atletas que han puesto en alto el nombre de Jalisco en competencias locales, nacionales e internacionales.

Previo al informe, los representantes de los partidos políticos representados en el Congreso de Jalisco hicieron sus posicionamientos como establece este ejercicio de rendición de cuentas, mientas que la presidenta de la Mesa Directiva del Poder Legislativo local, Mirelle Alejandra Montes Agredano, invitó a los legisladores a realizar un análisis objetivo del 4to. Informe de Gobierno del mandatario Enrique Alfaro, comenzar la discusión de los resultados e información plasmada en el documento, así como señalar las cosas en las que el Gobierno del Estado tuvo éxito, en cuáles no llegó a las metas establecidas y en cuáles se puede mejorar.