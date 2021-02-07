Te decimos todo lo que debes saber de Jazmín Hernández participante de Exatlón: Titanes vs Héroes.

Exatlón México es un reality que nos ha hecho vibrar de emociones pues en cada uno de sus enfrentamientos nos muestra a aquellos atletas que pusieron el nombre de México en alto y, que ahora, están luchando en los circuitos de las playas de República Dominicana para coronarse como el gran campeón.

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Uno de sus atletas que ha destacado en la competencia es Jazmín Hernández, ya que desde la tercera temporada se consagró como una de las deportistas favoritas del público.

Esta mujer talentosa es originaria de Guadalajara, Jalisco, nació el 7 de febrero de 1996, por lo que está próxima a cumplir 25 años, a lo largo de su trayectoria ha logrado medallas nacionales e internacionales.

Jazmín se destaca por su destreza deportiva, mide 1.75 metros y se dedica a la disciplina del rugby y el salto con garrocha. Fue seleccionada nacional de rugby y obtuvo múltiples medallas. Obtuvo el tercer lugar RAN 2018 con la Selección Nacional femenil; el segundo lugar Nacional Femenil en 2018; tercer lugar Nacional Femenil en 2019; Campeona Torneo Sudamericano en 2019; Tercer lugar, Rugby Américas North en 2018. Además, fue Campeona Centroamericana juvenil para el año 2014, en salto con garrocha.

También ha dejado en claro que es aficionada de Chivas, por lo que en sus redes sociales muestra su pasión por el futbol y principalmente con este equipo.

Dicha deportista fue seleccionada para ingresar por primera vez a Exatlón México por medio de un casting, durante su participación logró destacar como una de las mejores del equipo rojo, además de que se ganó el cariño del público por su sencillez y habilidad.

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Jazmín Hernández se coronó en el tercer lugar de la tercera temporada de Exatlón México y ahora disputa la revancha en esta cuarta temporada del programa.

