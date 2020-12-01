Julián Gil deja las vías legales a un costado y le suplica a Marjorie de Sousa lo deje ver a su hijo.

Este 2020 ha sido un año muy complicado para todos a causa de la pandemia de Covid-19; sin embargo, para Julián Gil ha sido una pesadilla.

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Y es que luego de perder la patria potestad de su hijo de tres años y medio, fruto de su relación con la actriz Marjorie de Sousa, el actor optó por no luchar más por la vía legal.

Ahora, el argentino aseguró que todo quedará en la voluntad y en el buen corazón de la venezolana para que le permita compartir tiempo con su pequeño hijo Matías.

Por medio de una entrevista, Julián Gil mencionó lo siguiente respecto a la situación que enfrenta.

Todo está en manos de ella, ya no tiene excusas de decir que la decisión para que yo vea a mi hijo es de un juez o una abogada. Ya no hay excusas, ahora ella tiene la decisión de tener la patria potestad

También, aseguró que de su parte ya no habrá ningún tipo de demanda.

Sólo esperaré el momento desde otro lugar para poder estar con mi hijo Matías. Pero, legalmente no

Además, le compartió un mensaje a Marjorie de Sousa mencionando que su teléfono está disponible las 24 horas para el día en que ella decida que su papá, Julián Gil, tenga un acercamiento con el menor.

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