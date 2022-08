Isabela de La Academia nos lleva a un viaje por el amor en Sofapalooza

En esta ocasión llega al sofá de Sofapalooza nuestra querida Isabela, exparticipante de La Academia. La talentosa cantante nació el 9 de febrero de 2003 en Tabasco, quien es también estudiante de la carrera de Diseño de Modas.

Esta vena artística la hizo destacar en su participación en La Academia, donde nos regaló grandes interpretaciones en el escenario que la hizo proyectar su talento y nos permitió verla como una mujer segura, confiada y apasionada. Poco a poco ha forjado su carrera también como cantante y se ha visto influenciada por grandes personalidades de la música, como lo es Adele. Isabela asegura que la cantante británica es una gran inspiración para ella porque representa los valores que han determinado su vida, como lo son la persistencia, la humildad y la responsabilidad.

Para su sesión musical en el famoso sillón rojo, Isabela eligió tres canciones que se ubican en tres tiempos diferentes del amor y han servido de consuelo para corazones rotos, para echar de menos a la expareja y para lamentar que no estamos con la persona que nos gustaría estar.

Por un lado, eligió “Creep”, una canción icónica en los años 90´s que no ha perdido vigencia y se hace presente en todas las reuniones. De acuerdo con Thom Yorke, vocalista y guitarrista de Radiohead, esta canción cuenta la historia de un estudiante ebrio que trataba de llamar la atención de una hermosa mujer que lo atraía, sin embargo, su autoestima no le permitía decírselo.

Por otro lado, “Ya te olvidé” es un himno para dar la vuelta a la página. Esta canción que ha sido interpretada por dos grandes como Rocío Durcal y Yuridia es perfecta para empoderarse al salir de una relación, a modo de confrontación con la pareja y es ideal para dedicarle a la persona que no supo hacerte feliz.

Finalmente, la pasión no se hizo esperar con “When I Was Your Man”. Isabela nos recuerda que hay que aprovechar al máximo a las parejas, ya que esta aclamada canción de Bruno Mars relata el arrepentimiento de dejar escapar a su pareja por no hacer una serie de cosas. Pero, como dicen por ahí, “amar es soltar”, y ese mensaje queda claro en esta canción cuando el intérprete desea que la ex pareja pueda alcanzar la felicidad en una nueva relación, donde sí hagan todas las cosas que faltaron en la relación anterior.

¿Listo para este viaje en el amor? ¡Disfruta de esta sesión de Sofapalooza y espera una nueva cada lunes en todas las plataformas digitales de TV Azteca!