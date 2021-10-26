JALISCO LLEGA MÁS FUERTE AL TERCER INFORME DE GOBIERNO

En educación, Jalisco pone el ejemplo nacional para el regreso a clases: vacunación, infraestructura, conectividad, medidas para el cuidado de la salud y paquetes escolares.

• Vacunación de personal docente contra COVID-19.



• 161,065 dosis de la vacuna contra el COVID-19 aplicadas a docentes y personal administrativo en el periodo del 28 de abril al 4 de mayo de 2021.

• 93 % del personal educativo, vacunado.

• 13 sedes en el estado habilitadas, dos en el AMG.

• Regreso a clases.



• 98.86 % de las escuelas han permanecido abiertas desde el inicio del ciclo escolar gracias al modelo para el regreso a clases en Jalisco.

• 221,424,623 pesos de inversión en insumos para el cuidado de la salud: gel antibacterial, cubrebocas, kits sanitizantes, termómetros, jabón, cloro y otros artículos que benefician a estudiantes, personal docente, administrativo y de apoyo.

• El modelo de regreso a clases es flexible. Los padres de familia pueden elegir que las clases de sus hijas e hijos sean presenciales, a distancia o híbridas.



• Infraestructura y equipamiento.

• 3,250 millones de pesos de inversión de 2019 a 2021 en trabajos de construcción, ampliación y rehabilitación de 723 centros educativos en todas las regiones.

• 190 millones de pesos de inversión en mobiliario para 730 escuelas, lo que representa un beneficio para 220,076 alumnos de educación básica.



• Conectividad a internet de alta velocidad.

• Con Red Jalisco, la red de internet gubernamental de alta velocidad que llega a los 125 municipios del estado, ya se conectaron 3,595 escuelas, beneficiando a 1,102,888 alumnos (74 % del total de la matrícula total).

• Paquetes escolares ‘Recrea, educando para la vida’.

• Por tercer año consecutivo, Jalisco entrega paquetes escolares a las niñas, niños y adolescentes de escuelas públicas de preescolar, primaria y secundaria de todas las regiones con:

• Mochilas de calidad.

• Útiles escolares completos.

• Uniformes de la talla.

• Calzado a la medida.

• Y este año incluímos cubrebocas lavables.

• 1,025,396,175 pesos de inversión en 2021 para llegar a los 125 municipios del estado.

• Ahorro de entre 1,530 y 2,200 pesos por alumno para las familias jaliscienses.

• 4,036 alumnos y 1,090 profesores de 59 municipios participaron en 1,315 en el desafío Jóvenes Recrea STEAM (Ciencia, tecnología, ingeniería, artes y matemáticas, por sus siglas en inglés).

• A través de la aplicación RecreaApp se brindó a los padres de familia y tutores de forma gratuita la consulta y descarga de 1,610,273 boletas de evaluación y 416,205 certificados de terminación de estudios de educación básica.

Visita: https://www.jalisco.gob.mx

