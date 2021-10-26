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Jalisco llega más fuerte al Tercer Informe de Gobierno.

En educación, Jalisco pone el ejemplo nacional para el regreso a clases.

Jalisco educación.

Escrito por: Redacción Azteca UNO

JALISCO LLEGA MÁS FUERTE AL TERCER INFORME DE GOBIERNO

En educación, Jalisco pone el ejemplo nacional para el regreso a clases: vacunación, infraestructura, conectividad, medidas para el cuidado de la salud y paquetes escolares.

• Vacunación de personal docente contra COVID-19.

161,065 dosis de la vacuna contra el COVID-19 aplicadas a docentes y personal administrativo en el periodo del 28 de abril al 4 de mayo de 2021.
93 % del personal educativo, vacunado.
13 sedes en el estado habilitadas, dos en el AMG.

• Regreso a clases.

98.86 % de las escuelas han permanecido abiertas desde el inicio del ciclo escolar gracias al modelo para el regreso a clases en Jalisco.
221,424,623 pesos de inversión en insumos para el cuidado de la salud: gel antibacterial, cubrebocas, kits sanitizantes, termómetros, jabón, cloro y otros artículos que benefician a estudiantes, personal docente, administrativo y de apoyo.
El modelo de regreso a clases es flexible. Los padres de familia pueden elegir que las clases de sus hijas e hijos sean presenciales, a distancia o híbridas.


• Infraestructura y equipamiento.
3,250 millones de pesos de inversión de 2019 a 2021 en trabajos de construcción, ampliación y rehabilitación de 723 centros educativos en todas las regiones.
190 millones de pesos de inversión en mobiliario para 730 escuelas, lo que representa un beneficio para 220,076 alumnos de educación básica.


• Conectividad a internet de alta velocidad.

• Con Red Jalisco, la red de internet gubernamental de alta velocidad que llega a los 125 municipios del estado, ya se conectaron 3,595 escuelas, beneficiando a 1,102,888 alumnos (74 % del total de la matrícula total).

• Paquetes escolares ‘Recrea, educando para la vida’.
Por tercer año consecutivo, Jalisco entrega paquetes escolares a las niñas, niños y adolescentes de escuelas públicas de preescolar, primaria y secundaria de todas las regiones con:
• Mochilas de calidad.
• Útiles escolares completos.
• Uniformes de la talla.
• Calzado a la medida.
• Y este año incluímos cubrebocas lavables.
1,025,396,175 pesos de inversión en 2021 para llegar a los 125 municipios del estado.
Ahorro de entre 1,530 y 2,200 pesos por alumno para las familias jaliscienses.

4,036 alumnos y 1,090 profesores de 59 municipios participaron en 1,315 en el desafío Jóvenes Recrea STEAM (Ciencia, tecnología, ingeniería, artes y matemáticas, por sus siglas en inglés).

A través de la aplicación RecreaApp se brindó a los padres de familia y tutores de forma gratuita la consulta y descarga de 1,610,273 boletas de evaluación y 416,205 certificados de terminación de estudios de educación básica.

Visita: https://www.jalisco.gob.mx

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