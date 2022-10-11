Ucranianos organizan la “orgía del fin del mundo” por miedo a un ataque nuclear de Rusia.

Desde que comenzó la contienda bélica han sucedido todo tipo de hechos que han sido llamativos. Ahora bien, que un grupo de ucranianos organicen la “orgía del fin del mundo” por miedo a un ataque nuclear de Rusia es algo particularmente increíble.

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La situación bélica inició a fines de febrero y a pesar de que inicialmente no se preveía que se extendiera tanto tiempo, la realidad es que la guerra va a cumplir 8 meses y no tiene certezas concretas de estar cerca de finalizar.

Incluso Vladimir Putin, presidente de Rusia, ha afirmado todo tipo de cosas y se ha balanceado entre la posibilidad de buscar una finalización a la situación como también de expresar que su país iba a intentar estar todo el tiempo que sea necesario para poder satisfacer sus intereses.

Dicho esto, también esta guerra nos ha dado situaciones buenas (como el retorno del campeonato de futbol ucraniano que se disputa en las zonas alejadas de las batallas), algunas tristes (las mayoritarias de manera inevitable) y algunas muy peculiares como este hecho que nos convoca.

¿Cómo fue la organización de la “orgia del fin del mundo” por miedo a un ataque nuclear de Rusia? Vice News indicó que en Telegram surgió un grupo llamado Orgy On Shchekavystsa: Official, un grupo creado tiene como fin planear una fiesta sexual masiva en caso de que Putin lance un ataque nuclear.



Hay dos cuestiones interesantes a destacar: hay más de 15.000 personas en ese espacio; se busca expresar el optimismo que caracteriza a la población del país y, atención a esto, hay actualizaciones permanentes de la guerra que acontece en Ucrania.



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La orgía está pensada para ser llevada a cabo en una montaña a las afueras de la capital ucraniana, Kiev. Además, según conoció el medio citado, las personas podrían marcar sus manos con rayas para especificar en qué actividades sexuales estarían interesados en participar. Realmente de no creer.