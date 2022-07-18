Perturbadora imagen de un ultrasonido se hace viral en las redes.

Hay ciertas cuestiones que de manera inevitable nos llevan a causarnos una impresión intensa y esta es una, pues una perturbadora imagen de un ultrasonido se ha hecho viral en las redes.

En este caso la historia viene de Twitter donde una usuaria llamada @yisol publicó esto el pasado viernes 15 de julio y la misma tuvo una popularidad considerable dentro de la red social acumulando likes, reposteos y comentarios de todo tipo donde se compartieron sensaciones, opiniones y teorías respecto a lo que escucharon.

Esta mañana: aw, qué tierno, tengo que hacerme la ecografía, voy a ver a mi bebita.

Después: pic.twitter.com/V45blqvv1g — Yis☀️l (@minervisha) July 15, 2022

¿Cuál es la perturbadora imagen de un ultrasonido que se hizo viral en las redes?

La mujer oriunda de Argentina mostró una imagen de una ecografía pero la misma se vio complementada por un ultrasonido que fue impactante para usuarios y usuarias de la virtualidad.

La gente contempló algo semejante a un rostro desfigurado con nariz, boca y 2 ojos aterradores que varias personas la relacionaron con la maldad. La madre se tomó las cosas con mucha calma y una buena dosis de humor al punto que llegó a decir que si su hijo o hija sale “feo” culpará por eso al padre.

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Vale aclarar que las ecografías así como son un muy buen recurso para seguir la evolución de un bebé en gestación también puede ser una situación que sea impactante e inquietante para mucha gente. No constituye una instancia que si o si tengan que compartir pero también es justo llegar a verse sorprendido pues hay ultrasonidos que son poco comunes y dejan muchas preguntas encima.

