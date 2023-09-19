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FOTOS | Yahir no ha logrado una reconciliación plena con su hijo Tristan

El cantante asegura que los proyectos de ambos los mantienen distanciados. Te contamos los detalles.

Por: Maribel Velázquez

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