ÚLTIMA HORA: Muere alumna en la Prepa 2 de la UNAM.

El 2023 ha iniciado con todo, desafortunadamente las cosas no han pintado bien para la comunidad estudiantil de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), pues se ha cubierto de luto por tercera vez en lo que va del año tras la muerte de una alumna de la Preparatoria número 2 “Erasmo Castellanos Quinto”.

¿Quiénes son los otros alumnos de la UNAM que perdieron la vida?

Hace unos días perdió la vida Yaretzi Adriana Hernández Fragoso, joven que viajaba en uno de los trenes del Metro de la CDMX que chocaron el pasado sábado 7 de enero en la Línea 3, por lo que a través de su cuenta de Twitter, la Facultad de Artes y Diseño (FAD) de la UNAM expresó sus condolencias.

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Así mismo, el pasado 10 de enero les informamos sobre la muerte de Enrique Vera Pérez, alumno de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales (FCPyS) que fue localizado sin vida un día después de que su madre reportara en redes sociales su desaparición; sin embargo, se desconocen más detalles sobre su muerte, el lugar donde fue encontrado y las circunstancias en las que fue hallado.

¿Quién es la joven de la Prepa 2 que murió? La mañana de este jueves 12 de enero se reportó la muerte de una alumna de la Escuela Nacional Preparatoria número 2 “Erasmo Castellanos Quinto”, después de que cayera de la zona de laboratorios tras sufrir una ataque epiléptico durante un examen, no obstante, su identidad sigue siendo desconocida.

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¿Qué fue lo que sucedió?

De acuerdo con algunos profesores, la joven de 17 años se desvaneció y se golpeó en la cabeza, posteriormente, no mostró signos vitales. Luego de lo sucedido en la Preparatoria número 2, ubicada en la alcaldía Iztacalco, el plantel fue desalojado.

Hasta el momento se desconoce si su muerte se debió por el golpe contundente que sufrió en la cabeza o el ataque epiléptico, por lo que elementos de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) realizarán la investigación correspondiente para determinar las causas de su muerte.