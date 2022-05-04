A unirnos todos en amor, no en el dolor. | Extra Time

Monserrath es una mujer que, con su buena voluntad, sacó un préstamos para apoyar a Susana, su vecina. El tiempo ha pasado, y la deuda ha aumentado bastante. Monserrath no tiene el dinero suficiente para pagar el préstamos y Susana no ha querido apoyarla.

Susana asegura que Monserrath la ha llenado de agresiones y de insultos. Susana le ha dicho en distintas ocasiones que va a pagar toda la deuda, pero hasta que ella tenga dinero. Aunque las cosas no eran lo que parecían en el programa.

El hermano de Susana, César, también estuvo en el panel del programa para contar todo lo que ha pasado con su hermana y con el préstamos que Monserrath solicitó para ellos. Él también asegura que Monserrath ha sido muy agresiva con ellos.

Susana y César, los dos hermanos, resultaron ser personas que se han dedicado a realizar muchos fraudes con los préstamos que han solicitado a diferentes personas. A pesar de que los especialistas del programa explicaron la complicada situación legal que podrían enfrentar los dos hermanos, ellos se mostraron renuentes a ceder para encontrar algún trato.

Durante el Extra Time, el abogado que estaba presente en el programa explicaron lo que se podría hacer para que Susana y su hermano pudieron liquidar la deuda con la que le han traído muchos problemas a Monserrath.

Además, se aclaró que Susana y César podrían enfrentar una serie de cargos penales en caso de que ellos no quisieran cooperar con las víctimas de sus fraudes.

Monserrath estuvo de acuerdo en que se tomara en cuenta el vehículo que era de César para que pudieran pagar la deuda y ella estuviera libre de las personas que le han cobrado por mucho tiempo. El Tiempo Extra terminó con un apretón de manos y un buen trato para quitarle los problemas a Monserrath.