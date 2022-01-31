FOTOS | Vanessa Claudio pasó el fin de semana en el hospital.

Hace un par de semanas Vanessa Claudio volvió a México para integrarse como presentadora de “Al Extremo”.

La nacida en Puerto Rico dijo sentirse feliz de volver a su casa TV Azteca quien siempre le ha abierto las puertas y la considera para grandes proyectos y esta vez no fue la excepción.

“Estoy muy emocionada, muy agradecida, nerviosa porque así me ponen los proyectos nuevos y con muchas ganas de poder estar nuevamente con las familias mexicanas”, dijo Caludio en entrevista con Venga la Alegría.

A unos días de estrenarse como presentadora de “Al Estremo”, Vanessa Claudio ya tuvo su primera falta y todo se debió a un problema de salud.

“Chicos no estaré en Al Extremo. Tuve una intoxicación severa y estoy cuidándome. Igual sintonicen (Al Extremo) y nos vemos el lunes”, escribió la presentadora en una imagen donde se le puede ver en la cama de un hospital y con suero en su brazo derecho.

Como era de esperarse, sus seguidores la empezaron a “bombardear” con mensajes de pronta recuperación.

¡No te pierdas la galería completa!