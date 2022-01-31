Al ingresar reconoces estar de acuerdo con el Aviso de Privacidad
Autenticando...
FOTOS | Vanessa Claudio pasó el fin de semana en el hospital.
La presentadora de televisión, Vanessa Claudio, compartió con sus seguidores por qué terminó el fin de semana en el hospital.
Hace un par de semanas Vanessa Claudio volvió a México para integrarse como presentadora de “Al Extremo”.
La nacida en Puerto Rico dijo sentirse feliz de volver a su casa TV Azteca quien siempre le ha abierto las puertas y la considera para grandes proyectos y esta vez no fue la excepción.
“Estoy muy emocionada, muy agradecida, nerviosa porque así me ponen los proyectos nuevos y con muchas ganas de poder estar nuevamente con las familias mexicanas”, dijo Caludio en entrevista con Venga la Alegría.
A unos días de estrenarse como presentadora de “Al Estremo”, Vanessa Claudio ya tuvo su primera falta y todo se debió a un problema de salud.
“Chicos no estaré en Al Extremo. Tuve una intoxicación severa y estoy cuidándome. Igual sintonicen (Al Extremo) y nos vemos el lunes”, escribió la presentadora en una imagen donde se le puede ver en la cama de un hospital y con suero en su brazo derecho.
Como era de esperarse, sus seguidores la empezaron a “bombardear” con mensajes de pronta recuperación.
¡No te pierdas la galería completa!