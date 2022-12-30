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FOTOS | Este es el antes y después de los conductores de Venga la Alegría.

El 2022 dejó muchos cambios en algunos de nuestros conductores que ahora lucen “deliciosos”, como diría el “Capi”. Te mostramos el antes y el después.

Por: Tv Azteca

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