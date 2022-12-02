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FOTOS | Participantes abandonan Quiero Cantar al sentirse agredidos.

Esta semana la polémica regresó con todo a Quiero Cantar, y un concepto no soportó las críticas y decidió abandonar la competencia antes de luchar por seguir.

Por: Redacción Azteca UNO

FOTOS | Quiero Cantar
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