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FOTOS | ¡Alejandra Guzmán está de manteles largos por su cumple 55!

Este jueves celebramos a ‘La reina del rock’, Alejandra Guzmán, quien apaga 55 velitas en su pastel de cumpleaños. ¡Checa estos datos de su vida y trayectoria!

Por: Redacción Azteca UNO

FOTOS | Alejandra Guzmán
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