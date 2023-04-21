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FOTOS | ¿Qué pasó con Amber Heard tras juicio contra Johnny Depp?

A mediados de 2022, Amber Heard perdió juicio contra Johnny Depp por difamación, y desde entonces no se ha sabido mucho de ella. Aquí te decimos qué ha pasado.

Por: Carolina Loaiza

FOTOS | Amber Heard
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