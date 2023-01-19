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FOTOS | Aura Cristina Geithner nos platicó sobre su nueva música.

Aura Cristina Geithner nos visitó este jueves para darnos detalles de su nuevo material musical, por lo que preparamos una galería con sus mejroes datos.

Por: Redacción Azteca UNO

FOTOS | Aura Cristina Geithner
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