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FOTOS | Belinda se da el mejor regalo de todos, su regreso a la música

Días atrás, Belinda anunció que tiene nueva disquera, lo que significa que ‘la princesa del pop latino’ está de vuelta, ¡y qué mejor que para su cumple 34!

Por: Carolina Loaiza

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