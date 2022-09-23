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FOTOS | Camila Fernández comparte su talento con el género ranchero.

Camila Fernández ha decidido incursionar al mundo del regional mexicano con una mezcla de género urbano. ¡Todo un talento que no te puedes perder! ¡Conoce más de ella!

Por: Redacción Azteca UNO

Camila Fernández
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