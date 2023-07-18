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FOTOS | Canelo Álvarez llega a los 33 rodeado de éxitos y fortuna

Saúl el Canelo Álvarez es uno de los deportistas mexicanos más destacados de los últimos años. Este día está de manteles largos al llegar a los 33 años.

Por: Redacción Azteca UNO

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