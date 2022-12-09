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FOTOS | Carmen Salinas cumple un año de su partida. Así la recordamos.

Este día recordamos con imágenes y algunos datos, a Carmen Salinas, actriz muy querida en el medio y que dejó un hueco muy grande en los corazones de muchos.

Por: Redacción Azteca UNO

FOTOS | Carmen Salinas
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