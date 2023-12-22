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FOTOS | ¡Ceci de la Cueva amenizará tu fiesta de Navidad con su voz!

Ceci de la Cueva nos visitó esta semana para jugar La Pieza Clave y presentarnos su nuevo material discográfico ‘Winter I’, de canciones navideñas.

Por: Carolina Loaiza

FOTOS | Ceci de la Cueva
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