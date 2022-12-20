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FOTOS | Celebramos el cumple de nuestro favorito, ¡el Capi Pérez!

Este martes celebramos el cumpleaños de nuestro querido Capi Pérez. ¡Checa estos datos que tal vez no venías manejando de él! Muchos te sorprenderán.

Por: Redacción Azteca UNO

FOTOS | El Capi Pérez
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