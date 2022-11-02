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FOTOS | ¡Celebramos el Día de Muertos con mucho amor y respeto!

Estos días hemos recordado con amor y respeto a nuestros seres queridos que ya partieron de este mundo. Revive los mejores momentos del Día de Muertos en VLA.

Por: Redacción Azteca UNO

FOTOS | Día de muertos vla
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