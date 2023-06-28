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FOTOS | Chayanne llega a los 55 años. ¡Checa sus mejores datos!

Chayanne se convirtió en los 90’s en un ícono de la música latinoamericana, y hasta la actualidad ha sabido mantenerse dentro de los gustos del público.

Por: Carolina Loaiza

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