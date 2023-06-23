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FOTOS | Danna Paola celebra su cumple 28 en medio de un gran éxito.

Danna Paola llegó a los 28 años este viernes, y lo hace en medio de un gran éxito profesional gracias a los frutos de su talento a través de los años.

Por: Carolina Loaiza

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