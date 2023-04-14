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FOTOS | Eduardo Capetillo celebró su cumpleaños rodeado de amor.

Eduardo Capetillo festejó 53 años rodeado de mucho amor al lado de su familia, quienes hicieron pública su felicitación a través de sus redes.

Por: Carolina Loaiza

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