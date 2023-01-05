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FOTOS | Famosos conocidos por ser groseros con sus admiradores.

Bad Bunny ha sido tendencia en redes no por su música, sino por su mala actitud. Por lo que presentamos a los famosos más groseros con sus admiradores.

Por: Redacción Azteca UNO

FOTOS | Famosos groseros
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