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FOTOS | Descubre a los famosos que han pisado la cárcel.

A estos artistas la fama no les ayudó para librarse de la ley. Culpables o no, pasaron tiempo tras las rejas para enmendar sus errores. Checa quiénes son.

Por: Redacción Azteca UNO

FOTOS | Famosos en la cárcel
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