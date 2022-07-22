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FOTOS | ¡Los famosos se quejaron ante las críticas de los jueces!

Más de un participante de este viernes en Quiero Bailar sacó su frustración con los jueces que les exigieron más para este día de eliminación en la competencia.

Por: Redacción Azteca UNO

Aarón y Sofi se llevaron las palmas con sus cargadas.
Dio inicio la séptima semana de Quiero Bailar.
Aylín y Tony continúan generando química en el escenario.
Betty fue muy aplaudida por sus pasos tan limpios en la coreografía.
El martes la pista se llenó de talento y nuevos géneros.
Farfán y Sahory bailaron su coreograía más coordinada hasta ahora.
Ivanna y Osirys tuvieron complicaciones en la última cargada.
Gaby y Alexandre optaron por una quebradita para abrir la semana.
Regina y Javi llevaron un nuevo género a la pista.
Sol y Santiago lo dieron todo y hasta a Sol se le rompió el vestuario.
¡Regina y Javi presentaron un número de reggaetón!.jpg
¡Siempre es emocionante el momento de las calificaciones!.jpg
Abyadé y Canek sigueron con temas de película..jpg
A Ivanna y Osirys les faltó la energía y coordinación a la que nos tienen acostumbrados..jpg
A punto de conocer a los sentenciados..jpg
Farfán y Sahory no tuvieron sus mejores calificaciones..jpg
Alexandre siente que Gaby está diferente en la pista..jpg
Javi y Regina se fueron por un clásico del cine..jpg
La coordinación de Gaby y Alexandre les jugó mal esta ocasión..jpg
Sahory y Farfán abrieron la pista en el viernes de eliminación..jpg
Sofía y Aarón hicieron cargadas impresionantes con mucho ritmo..jpg
Rafa y Betty regresaron a su gran nivel..jpg
Osirys e Ivanna pensaron que tendrían mejores calificaciones..jpg
Rafa y Betty se fueron por un clásico para este viernes de eliminación..jpg
Sol y Santiago desbordaron energía..jpg
Sol y Santiago presentaron la coreografía que les montó el maestro Charly D.,.jpg
Tony tuvo una lesión en el hombro y aún así sacó la coreografía..jpg
Betty y Sahory se enfrentaron en un duelo de freestyle por su permanencia en Quiero Bailar..jpg
¡Los nervios al máximo antes de saber que se irían Sahory y Farfán!.jpg
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Aarón y Sofi se llevaron las palmas con sus cargadas.
Dio inicio la séptima semana de Quiero Bailar.
Aylín y Tony continúan generando química en el escenario.
Betty fue muy aplaudida por sus pasos tan limpios en la coreografía.
El martes la pista se llenó de talento y nuevos géneros.
Farfán y Sahory bailaron su coreograía más coordinada hasta ahora.
Ivanna y Osirys tuvieron complicaciones en la última cargada.
Gaby y Alexandre optaron por una quebradita para abrir la semana.
Regina y Javi llevaron un nuevo género a la pista.
Sol y Santiago lo dieron todo y hasta a Sol se le rompió el vestuario.
¡Regina y Javi presentaron un número de reggaetón!.jpg
¡Siempre es emocionante el momento de las calificaciones!.jpg
Abyadé y Canek sigueron con temas de película..jpg
A Ivanna y Osirys les faltó la energía y coordinación a la que nos tienen acostumbrados..jpg
A punto de conocer a los sentenciados..jpg
Farfán y Sahory no tuvieron sus mejores calificaciones..jpg
Alexandre siente que Gaby está diferente en la pista..jpg
Javi y Regina se fueron por un clásico del cine..jpg
La coordinación de Gaby y Alexandre les jugó mal esta ocasión..jpg
Sahory y Farfán abrieron la pista en el viernes de eliminación..jpg
Sofía y Aarón hicieron cargadas impresionantes con mucho ritmo..jpg
Rafa y Betty regresaron a su gran nivel..jpg
Osirys e Ivanna pensaron que tendrían mejores calificaciones..jpg
Rafa y Betty se fueron por un clásico para este viernes de eliminación..jpg
Sol y Santiago desbordaron energía..jpg
Sol y Santiago presentaron la coreografía que les montó el maestro Charly D.,.jpg
Tony tuvo una lesión en el hombro y aún así sacó la coreografía..jpg
Betty y Sahory se enfrentaron en un duelo de freestyle por su permanencia en Quiero Bailar..jpg
¡Los nervios al máximo antes de saber que se irían Sahory y Farfán!.jpg
Aarón y Sofi se llevaron las palmas con sus cargadas.
Dio inicio la séptima semana de Quiero Bailar.
Aylín y Tony continúan generando química en el escenario.
Betty fue muy aplaudida por sus pasos tan limpios en la coreografía.
El martes la pista se llenó de talento y nuevos géneros.
Farfán y Sahory bailaron su coreograía más coordinada hasta ahora.
Ivanna y Osirys tuvieron complicaciones en la última cargada.
Gaby y Alexandre optaron por una quebradita para abrir la semana.
Regina y Javi llevaron un nuevo género a la pista.
Sol y Santiago lo dieron todo y hasta a Sol se le rompió el vestuario.
¡Regina y Javi presentaron un número de reggaetón!.jpg
¡Siempre es emocionante el momento de las calificaciones!.jpg
Abyadé y Canek sigueron con temas de película..jpg
A Ivanna y Osirys les faltó la energía y coordinación a la que nos tienen acostumbrados..jpg
A punto de conocer a los sentenciados..jpg
Farfán y Sahory no tuvieron sus mejores calificaciones..jpg
Alexandre siente que Gaby está diferente en la pista..jpg
Javi y Regina se fueron por un clásico del cine..jpg
La coordinación de Gaby y Alexandre les jugó mal esta ocasión..jpg
Sahory y Farfán abrieron la pista en el viernes de eliminación..jpg
Sofía y Aarón hicieron cargadas impresionantes con mucho ritmo..jpg
Rafa y Betty regresaron a su gran nivel..jpg
Osirys e Ivanna pensaron que tendrían mejores calificaciones..jpg
Rafa y Betty se fueron por un clásico para este viernes de eliminación..jpg
Sol y Santiago desbordaron energía..jpg
Sol y Santiago presentaron la coreografía que les montó el maestro Charly D.,.jpg
Tony tuvo una lesión en el hombro y aún así sacó la coreografía..jpg
Betty y Sahory se enfrentaron en un duelo de freestyle por su permanencia en Quiero Bailar..jpg
¡Los nervios al máximo antes de saber que se irían Sahory y Farfán!.jpg
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