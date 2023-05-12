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FOTOS | Halle Bailey saltó a la fama al convertirse en 'Ariel'.

Halle Bailey se volvió tendencia en redes sociales cuando se confirmó que sería ella la que dará vida a ‘Ariel’ en la versión live action del clásico animado.

Por: Carolina Loaiza

FOTOS | Halle Bailey
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