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FOTOS | Joe Jonas y Sophie Turner anuncian en redes su divorcio

Tras cuatro años de matrimonio y dos hijas, el cantante Joe Jonas y la actriz Sophie Turner, anunciaron, a través de sus redes sociales, su divorcio.

Por: Carolina Loaiza

FOTOS | Joe Jonas y Sophie Turner
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